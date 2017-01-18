НХЛ. Капуано уволен с поста главного тренера «Айлендерс»
Генеральный менеджер «Айлендерс» Гарт Сноу объявил об увольнении Джека Капуано с поста главного тренера.
Временно исполняющим обязанности главного тренера станет помощник генменеджера Даг Уэйт.
50-летний Капуано, возглавлявший «Айлендерс» с 2010 года, – второй в истории франшизы тренер по количеству проведенных матчей (482) и побед (227). Он уступает только легенде клуба Элу Арбуру (1500 игр, 740 побед).
Капуано был четвертым по продолжительности работы среди действующих главных тренеров в НХЛ (227–191–64). Его опережали Клод Жюльен, Джоэл Кенневилл и Дэйв Типпет.
Сейчас «Айлендерс» занимают последнее место в Восточной конференции.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.