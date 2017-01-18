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    НХЛ. Капуано уволен с поста главного тренера «Айлендерс»

    Теги Айлендерс Гарт Сноу Дуг Уэйт НХЛ отставки Эл Арбур рекорды Джек Капуано

    Генеральный менеджер «Айлендерс» Гарт Сноу объявил об увольнении Джека Капуано с поста главного тренера.

    Временно исполняющим обязанности главного тренера станет помощник генменеджера Даг Уэйт.

    50-летний Капуано, возглавлявший «Айлендерс» с 2010 года, – второй в истории франшизы тренер по количеству проведенных матчей (482) и побед (227). Он уступает только легенде клуба Элу Арбуру (1500 игр, 740 побед).

    Капуано был четвертым по продолжительности работы среди действующих главных тренеров в НХЛ (227–191–64). Его опережали Клод Жюльен, Джоэл Кенневилл и Дэйв Типпет.

    Сейчас «Айлендерс» занимают последнее место в Восточной конференции. 

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