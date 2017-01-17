Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ. Дюшен, Ганзал и Ванек возглавили рейтинг игроков, доступных для обмена, по версии TSN

    Теги возможные переходы Питтсбург Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Торонто Тампа-Бэй Детройт Сент-Луис Ванкувер Колорадо Эдмонтон Аризона Брайан Джионта Марк-Андре Флери Томас Ванек Радим Врбата Джером Игинла Шейн Доун Дрю Стэффорд Ярослав Галак Алекс Берроуз НХЛ Джеймс ван Римсдайк Стив Мэйсон Мартин Ганзал Матье Перро Джордан Эберле Ондржей Павелец Бен Бишоп Кевин Шаттенкирк Мэтт Дюшен Виннипег Габриэль Ландескуг Кертис Лазар

    TSN впервые в сезоне представила рейтинг игроков, которых, возможно, обменяют до 1 марта.

    Список из 20 хоккеистов возглавил нападающий «Колорадо» Мэтт Дюшен.

    1) Мэтт Дюшен, центрфорвард «Колорадо», кэпхит составляет 6 миллионов, контракт рассчитан до лета 2019 года;

    2) Мартин Ганзал, центрфорвард «Аризоны», кэпхит составляет 3,1 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;

    3) Томас Ванек, правый крайний «Детройта», кэпхит составляет 2,6 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;

    4) Матье Перро, левый крайний «Виннипега», кэпхит составляет 3 миллиона, летом вступит в силу рассчитанный на 4 года контракт с кэпхитом 4,125 миллиона;

    5) Габриэль Ландескуг, левый крайний «Колорадо», кэпхит составляет 5,57 миллиона, контракт рассчитан до лета 2021 года;

    6) Радим Врбата, правый крайний «Аризоны», кэпхит составляет 1,5 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;

    7) Джордан Эберле, правый крайний «Эдмонтона», кэпхит составляет 6 миллионов, контракт рассчитан до лета 2019 года;

    8) Кевин Шаттенкирк, защитник «Сент-Луиса», кэпхит составляет 4,25 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;

    9) Ондржей Павелец, вратарь «Виннипега», кэпхит составляет 3,9 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;

    10) Ярослав Галак, вратарь «Айлендерс», кэпхит составляет 4,5 миллиона, контракт рассчитан до лета 2018 года;

    11) Брайан Джионта, правый крайний «Баффало», кэпхит составляет 4,25 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;

    12) Кертис Лазар, правый крайний «Оттавы», кэпхит составляет 894 тысячи, летом станет ограниченно свободным агентом;

    13) Бен Бишоп, вратарь «Тампа-Бэй», кэпхит составляет 5,95 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;

    14) Стив Мэйсон, вратарь «Филадельфии», кэпхит составляет 4,1 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;

    15) Дрю Стэффорд, правый крайний «Виннипега», кэпхит составляет 4,35 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;

    16) Алекс Берроуз, левый крайний «Ванкувера», кэпхит составляет 4,5 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;

    17) Шейн Доун, правый крайний «Аризоны», кэпхит составляет 3,8 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;

    18) Джером Игинла, правый крайний «Колорадо», кэпхит составляет 5,33 миллиона, летом станет неограниченно свободным агентом;

    19) Марк-Андре Флери, вратарь «Питтсбурга», кэпхит составляет 5,75 миллионов, контракт рассчитан до лета 2019 года;

    20) Джеймс ван Римсдайк, левый крайний «Торонто», кэпхит составляет 4,25 миллиона, контракт рассчитан до лета 2018 года.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться