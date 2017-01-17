Скаут сборной России Сергей Федотов высоко отозвался о нападающем Павле Бучневиче.

«Я беседовал с Бучневичем еще в феврале прошлого года, когда он выступал за . Разговаривали о разном. Паша спрашивал совета: «Что вы думаете о «Рейнджерс»?». Я поделился опытом. И сейчас вижу, что вроде бы Бучневич – новичок, и у него была травма. Но этот игрок уже прыгнул выше головы. Я удивлен, как он выглядит в составе «Рейнджерс», когда здоров. Не думал, что так будет.

За время, проведенное в СКА, у Бучневича появилась уверенность в собственных силах. Это важно. Бучневич поиграл в одной из лучших команд КХЛ, с классными партнерами. И понял, что может выступать на равных с лучшими хоккеистами лиги. Этот опыт помог и в .

Философия Алена Виньо известна – это атакующий хоккей. В таком же быстром стиле играл при этом тренере «Ванкувер». Молниеносная доставка шайбы к воротам, создание давления в чужой зоне. Потому «Рейнджерс» идут на первом месте в лиге по голам. А самые типичные форварды – Зибанежад, Зукарелло, вот Бучневич.

Непросто сказать, на кого из игроков НХЛ похож Павел. Но я бы сравнил его с .

Трудно загадывать, что ждет Бучневича. В России вообще никто не воспринимал его как нового Овечкина или Малкина. Думали, что он станет хорошим забивалой, если все пойдет нормально. Но в этом-то и нюанс: Павел прогрессирует так быстро, что у многих экспертов уже отвисли челюсти от удивления. Бучневич в этом сезоне – главное российское открытие в НХЛ», – сказал Федотов.