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    Сергей Федотов: «Бучневич – главное российское открытие в НХЛ»

    Теги СКА сборная России Рейнджерс Мариан Госса Ален Виньо НХЛ КХЛ Матс Зукарелло Асен Мика Зибанежад Сергей Федотов Павел Бучневич

    Скаут сборной России Сергей Федотов высоко отозвался о нападающем «Рейнджерс» Павле Бучневиче.

    «Я беседовал с Бучневичем еще в феврале прошлого года, когда он выступал за СКА. Разговаривали о разном. Паша спрашивал совета: «Что вы думаете о «Рейнджерс»?». Я поделился опытом. И сейчас вижу, что вроде бы Бучневич – новичок, и у него была травма. Но этот игрок уже прыгнул выше головы. Я удивлен, как он выглядит в составе «Рейнджерс», когда здоров. Не думал, что так будет.

    За время, проведенное в СКА, у Бучневича появилась уверенность в собственных силах. Это важно. Бучневич поиграл в одной из лучших команд КХЛ, с классными партнерами. И понял, что может выступать на равных с лучшими хоккеистами лиги. Этот опыт помог и в НХЛ.

    Философия Алена Виньо известна – это атакующий хоккей. В таком же быстром стиле играл при этом тренере «Ванкувер». Молниеносная доставка шайбы к воротам, создание давления в чужой зоне. Потому «Рейнджерс» идут на первом месте в лиге по голам. А самые типичные форварды – Зибанежад, Зукарелло, вот Бучневич.

    Непросто сказать, на кого из игроков НХЛ похож Павел. Но я бы сравнил его с Марианом Госсой.

    Трудно загадывать, что ждет Бучневича. В России вообще никто не воспринимал его как нового Овечкина или Малкина. Думали, что он станет хорошим забивалой, если все пойдет нормально. Но в этом-то и нюанс: Павел прогрессирует так быстро, что у многих экспертов уже отвисли челюсти от удивления. Бучневич в этом сезоне – главное российское открытие в НХЛ», – сказал Федотов.

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