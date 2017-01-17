Дацюк, Афиногенов, Мозякин и Медведев будут капитанами на Матче звезд КХЛ

Сегодня стали известны имена капитанов четырех команд Матча звезд КХЛ.

Капитаном команды дивизиона Боброва стал форвард СКА Павел Дацюк. В команде дивизиона Тарасова эту роль получил нападающий «Витязя» Максим Афиногенов.

Форвард «Магнитки» Сергей Мозякин выбран капитаном команды дивизиона Харламова, защитник «Авангарда» Евгений Медведев – команды дивизиона Чернышева.

Матч звезд КХЛ будет проведен в два этапа. 21 января состоится традиционное мастер-шоу, а 22-го – возьмет старт Турнир четырех команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона чемпионата КХЛ.

Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч.

Знарок, Квартальнов, Воробьев и Канарейкин будут тренерами на Матче звезд КХЛ