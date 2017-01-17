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    Дацюк, Афиногенов, Мозякин и Медведев будут капитанами на Матче звезд КХЛ

    Теги Авангард Металлург Мг СКА Витязь Сергей Мозякин Евгений Медведев Павел Дацюк Максим Афиногенов КХЛ Матч звезд КХЛ

    Сегодня стали известны имена капитанов четырех команд Матча звезд КХЛ.

    Капитаном команды дивизиона Боброва стал форвард СКА Павел Дацюк. В команде дивизиона Тарасова эту роль получил нападающий «Витязя» Максим Афиногенов.

    Форвард «Магнитки» Сергей Мозякин выбран капитаном команды дивизиона Харламова, защитник «Авангарда» Евгений Медведев – команды дивизиона Чернышева.

    Матч звезд КХЛ будет проведен в два этапа. 21 января состоится традиционное мастер-шоу, а 22-го – возьмет старт Турнир четырех команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона чемпионата КХЛ.

    Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч.

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