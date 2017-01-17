Дацюк, Афиногенов, Мозякин и Медведев будут капитанами на Матче звезд КХЛ
Сегодня стали известны имена капитанов четырех команд Матча звезд КХЛ.
Капитаном команды дивизиона Боброва стал форвард СКА Павел Дацюк. В команде дивизиона Тарасова эту роль получил нападающий «Витязя» Максим Афиногенов.
Форвард «Магнитки» Сергей Мозякин выбран капитаном команды дивизиона Харламова, защитник «Авангарда» Евгений Медведев – команды дивизиона Чернышева.
Матч звезд КХЛ будет проведен в два этапа. 21 января состоится традиционное мастер-шоу, а 22-го – возьмет старт Турнир четырех команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона чемпионата КХЛ.
Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч.
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