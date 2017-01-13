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    Знарок, Квартальнов, Воробьев и Канарейкин будут тренерами на Матче звезд КХЛ

    Теги Авангард Металлург Мг ЦСКА Алексей Бадюков Илья Воробьев Федор Канарейкин Дмитрий Квартальнов Сергей Гимаев-старший Александр Гуськов Олег Знарок КХЛ Матч звезд КХЛ

    КХЛ объявила имена тренеров, которые возглавят команды на Матче звезд КХЛ 2017 года.

    Команду дивизиона Боброва возглавит Олег Знарок, команду дивизиона Тарасова – Дмитрий Квартальнов.

    Илья Воробьев будет руководить командой дивизиона Харламова, а Федор Канарейкин примет команду дивизиона Чернышева.

    При этом у каждого тренера на скамейке будет напарник – комментатор «Матч ТВ».

    Пары выглядят следующим образом:

    Дивизион Боброва: Олег Знарок (СКА) – Сергей Гимаев

    Дивизион Тарасова: Дмитрий Квартальнов (ЦСКА) – Денис Казанский

    Дивизион Харламова: Илья Воробьев («Металлург» Мг) – Александр Гуськов

    Дивизион Чернышева: Федор Канарейкин («Авангард») – Алексей Бадюков

    Матч Звезд будет проведен в два этапа. 21 января состоится традиционное мастер-шоу, а 22-го – возьмет старт Турнир четырех команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона чемпионата КХЛ. Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч.

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