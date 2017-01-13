Знарок, Квартальнов, Воробьев и Канарейкин будут тренерами на Матче звезд КХЛ

объявила имена тренеров, которые возглавят команды на Матче звезд КХЛ 2017 года.

Команду дивизиона Боброва возглавит , команду дивизиона Тарасова – Дмитрий Квартальнов.

будет руководить командой дивизиона Харламова, а примет команду дивизиона Чернышева.

При этом у каждого тренера на скамейке будет напарник – комментатор .

Пары выглядят следующим образом:

Дивизион Боброва: Олег Знарок (СКА) –

Дивизион Тарасова: Дмитрий Квартальнов ( ) – Денис Казанский

Дивизион Харламова: Илья Воробьев ( Мг) – Александр Гуськов

Дивизион Чернышева: Федор Канарейкин ( ) – Алексей Бадюков

Матч Звезд будет проведен в два этапа. 21 января состоится традиционное мастер-шоу, а 22-го – возьмет старт Турнир четырех команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона чемпионата КХЛ. Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч.