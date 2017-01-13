Знарок, Квартальнов, Воробьев и Канарейкин будут тренерами на Матче звезд КХЛ
КХЛ объявила имена тренеров, которые возглавят команды на Матче звезд КХЛ 2017 года.
Команду дивизиона Боброва возглавит Олег Знарок, команду дивизиона Тарасова – Дмитрий Квартальнов.
Илья Воробьев будет руководить командой дивизиона Харламова, а Федор Канарейкин примет команду дивизиона Чернышева.
При этом у каждого тренера на скамейке будет напарник – комментатор «Матч ТВ».
Пары выглядят следующим образом:
Дивизион Боброва: Олег Знарок (СКА) – Сергей Гимаев
Дивизион Тарасова: Дмитрий Квартальнов (ЦСКА) – Денис Казанский
Дивизион Харламова: Илья Воробьев («Металлург» Мг) – Александр Гуськов
Дивизион Чернышева: Федор Канарейкин («Авангард») – Алексей Бадюков
Матч Звезд будет проведен в два этапа. 21 января состоится традиционное мастер-шоу, а 22-го – возьмет старт Турнир четырех команд, составленных из лучших хоккеистов от каждого дивизиона чемпионата КХЛ. Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч.
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