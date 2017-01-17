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    НХЛ. Малкин стал первой звездой дня

    Теги Питтсбург Айлендерс Детройт Евгений Малкин НХЛ Томас Грайсс Джаред Коро

    Официальный сайт НХЛ подвел итоги очередного игрового дня. 

    Третьей звездой стал голкипер «Детройта» Джаред Коро, не пропустивший ни одного гола в матче с «Монреалем» (1:0) при 18 отраженных бросках. 

    Второй звездой назван голкипер «Айлендерс» Томас Грайсс, сделавший шатаут в матче с «Бостоном» (4:0) при 32 сэйвах. 

    Первой звездой признан форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, в активе которого хет-трик в ворота «Вашингтона» (8:7 ОТ). 

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