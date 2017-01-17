Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о том, какой турнир в российском хоккее должен определять сильнейшую команду.

«В СКА боятся потерять значимость Кубка Гагарина. Боятся, что чемпионат затмит . Те люди, которые стоят за тем, чтобы победитель Кубка Гагарина становился и чемпионом. Но я надеюсь, что разум когда-то восторжествует, и все те, кто сегодня придерживается иной точки зрения, чем мы с Михайловым, поймут, что лучше иметь два соревнования, которые привлекут зрителя, чем одно.

Это два разных соревнования, имеющих свой регламент. Сильнейшая команда определяется как в чемпионате, так и в кубке. Представьте себе, что новокузнецкий «Металлург» попадает в плей-офф и выигрывает Кубок Гагарина – аутсайдер, который отстает на 40 очков и от СКА, и от ЦСКА. Это подлинный чемпион или кто? Это будет обладатель кубка, но не чемпион России.

Какая команда сильнейшая в России? Это они выявляют в отдельном матче между собой. Как в футболе – обладатель кубка и чемпион играют между собой – вот вам сильнейший», – сказал Петров.