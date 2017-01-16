«Бостон» – «Айлендерс». Кулемин сделал дубль
Нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин оформил дубль во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».
После двух периодов нью-йоркская команда обыгрывает «Брюинс» в гостях со счетом 3:0. Еще один гол на счету Джоша Бэйли.
В этом сезоне Николай Кулемин принял участие в 39 играх «регулярки» и набрал 13 очков (7+6), проводя в среднем на льду почти 14 минут игрового времени.
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