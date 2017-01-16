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    «Бостон» – «Айлендерс». Кулемин сделал дубль

    Теги Айлендерс Бостон Николай Кулемин видео НХЛ Джош Бэйли

    Нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин оформил дубль во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

    После двух периодов нью-йоркская команда обыгрывает «Брюинс» в гостях со счетом 3:0. Еще один гол на счету Джоша Бэйли.

    В этом сезоне Николай Кулемин принял участие в 39 играх «регулярки» и набрал 13 очков (7+6), проводя в среднем на льду почти 14 минут игрового времени.

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