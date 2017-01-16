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    Метсола, Ли и Шипачев – лучшие игроки 20-й недели в КХЛ

    Теги Металлург Мг СКА Амур КХЛ Крис Ли Вадим Шипачев Юха Метсола

    КХЛ назвала лучших игроков 20-й игровой недели.

    Лучшим вратарем признан Юха Метсола из «Амура», в двух матчах одержавший две сухие победы. Сухая серия финского голкипера на данный момент составляет 119 минут 13 секунд. 

    Лучшим защитником назван Крис Ли («Металлург» Мг), вместе с командой одержавший две победы в трех матчах. Защитник магнитогорцев набрал в этих играх 6 (1+5) очков при показателе полезности (+2) и забросил победную шайбу в игре с «Торпедо» (3:2 ОТ).

    Лучшим нападающим признан Вадим Шипачев (СКА), в четырех матчах одержавший вместе с командой четыре победы. Форвард питерцев набрал в них 11 (4+7) очков (лучший показатель в лиге).

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