Метсола, Ли и Шипачев – лучшие игроки 20-й недели в КХЛ

назвала лучших игроков 20-й игровой недели.

Лучшим вратарем признан Юха Метсола из , в двух матчах одержавший две сухие победы. Сухая серия финского голкипера на данный момент составляет 119 минут 13 секунд.

Лучшим защитником назван Крис Ли ( Мг), вместе с командой одержавший две победы в трех матчах. Защитник магнитогорцев набрал в этих играх 6 (1+5) очков при показателе полезности (+2) и забросил победную шайбу в игре с (3:2 ОТ).

Лучшим нападающим признан Вадим Шипачев ( ), в четырех матчах одержавший вместе с командой четыре победы. Форвард питерцев набрал в них 11 (4+7) очков (лучший показатель в лиге).