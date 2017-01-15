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    Андрей Скабелка: «Семь минут большинства для СКА – это новогодний подарок»

    Теги Сибирь СКА Олег Знарок Андрей Скабелка КХЛ

    Тренер «Сибири» Андрей Скабелка подвел итоги матча со СКА (2:6).

    «Коллегу (тренера СКА Олега Знарка – примечание Sports.ru) с победой. Можно разделить эту игру на два момента. Первые два периода и третий.

    Мы неплохо смогли подготовиться. Понравилось, как мы двигались, играли в зоне соперника. Конечно, нам было непросто сдерживать команду с такими мастерами.

    То, что случилось в конце второго периода, перечеркнуло надежды на положительный результат. Семь минут большинства для СКА – это новогодний подарок, хотя праздники уже кончились. С заслуженной победой СКА, тут вопросов нет», – сказал Скабелка.

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