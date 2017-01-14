Член совета директоров КХЛ Александр Медведев высказался о возможном сокращении лиги.



«Если клуб финансово состоятелен, то исключать его из КХЛ – верх абсурда! Лишать людей большого хоккея – это совершенно неправильно. Надеюсь, что в следующем году в лиге останется столько же команд, сколько и в этом. Пока предпосылок к тому, что мы потеряем какую-то команду, нет.



Я не считаю, что КХЛ совершила ошибку, приняв в свое время «Югру. Хотя Ханты-Мансийск – небольшой город, туда на игры ездили болельщики из Сургута. Если посмотреть на посещаемость, то она не сильно отличается от посещаемости . Клубы в КХЛ могут быть и в небольших городах. Важно с водой ребенка не выплеснуть», – сказал функционер.