Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Медведев: «По посещаемости «Югра» не сильно отличается от ЦСКА. Клубы могут быть и в небольших городах»

    Теги ЦСКА болельщики Александр Медведев КХЛ Югра

    Член совета директоров КХЛ Александр Медведев высказался о возможном сокращении лиги.

    «Если клуб финансово состоятелен, то исключать его из КХЛ – верх абсурда! Лишать людей большого хоккея – это совершенно неправильно. Надеюсь, что в следующем году в лиге останется столько же команд, сколько и в этом. Пока предпосылок к тому, что мы потеряем какую-то команду, нет.

    Я не считаю, что КХЛ совершила ошибку, приняв в свое время «Югру. Хотя Ханты-Мансийск – небольшой город, туда на игры ездили болельщики из Сургута. Если посмотреть на посещаемость, то она не сильно отличается от посещаемости ЦСКА. Клубы в КХЛ могут быть и в небольших городах. Важно с водой ребенка не выплеснуть», – сказал функционер.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться