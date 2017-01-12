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    Рене Фазель: «Нет причин переносить соревнования ИИХФ из России или отстранять российские команды»

    Теги ИИХФ сборная России Рене Фазель допинг

    Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о возможных санкциях в отношении России из-за допинг-скандалов.

    «Нет, мы даже не обсуждаем вопрос отстранения России от участия в международных соревнованиях.

    Мы придерживаемся позиции, согласно которой нет причин переносить соревнования из России или не давать права российским командам принимать участие в международных соревнованиях», – сказал Фазель.

    Юниорский чемпионат мира (U-18) 2018 года должен пройти в Магнитогорске и Челябинске. После публикации доклада юриста Ричарда Макларена ряд международных федераций перенесли соревнования из России и отстранили некоторых российских спортсменов по подозрению в употреблении допинга.

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