Президент ИИХФ Рене Фазель поделился мнением о возможных санкциях в отношении России из-за допинг-скандалов.

«Нет, мы даже не обсуждаем вопрос отстранения России от участия в международных соревнованиях.

Мы придерживаемся позиции, согласно которой нет причин переносить соревнования из России или не давать права российским командам принимать участие в международных соревнованиях», – сказал Фазель.

Юниорский чемпионат мира (U-18) 2018 года должен пройти в Магнитогорске и Челябинске. После публикации доклада юриста Ричарда Макларена ряд международных федераций перенесли соревнования из России и отстранили некоторых российских спортсменов по подозрению в употреблении допинга.