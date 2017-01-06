Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что МОК не открывал дисциплинарных дел против игроков мужской сборной России в отношении допинга.

«Мы не раскрываем деталей, я могу только подтвердить, что ни одного (российского) хоккеиста в этом списке нет.

Что касается женщин, мы не хотели бы сейчас называть их имена. На данный момент мы сохраняем конфиденциальность, у нас идет обсуждение с МОК и WADA», – заявил Фазель.

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