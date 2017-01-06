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    Рене Фазель: «Ни одного российского хоккеиста в списке МОК нет»

    Теги ИИХФ сборная России Рене Фазель допинг МОК сборная России жен

    Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что МОК не открывал дисциплинарных дел против игроков мужской сборной России в отношении допинга.

    «Мы не раскрываем деталей, я могу только подтвердить, что ни одного (российского) хоккеиста в этом списке нет.

    Что касается женщин, мы не хотели бы сейчас называть их имена. На данный момент мы сохраняем конфиденциальность, у нас идет обсуждение с МОК и WADA», – заявил Фазель.

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