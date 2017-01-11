Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    НХЛ представила форму сборных дивизионов на Матч звезд

    Теги Матч звезд НХЛ НХЛ игровая форма

    НХЛ представила форму сборных четырех дивизионов, которые примут участие в Матче звезд лиги, который состоится 29 января в Лос-Анджелесе.

    Тихоокеанский дивизион будет играть в черной форме, атлантический – в золотой, центральный – в фиолетовой, метрополитан – в белой.

    На каждую форму были нанесены звезды, напоминающее формы Матча звезд НХЛ, которые проходили с 1989 по 1991 года. 10 звезд представляют собой 100-летнюю историю лиги.

     

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться