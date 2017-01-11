НХЛ представила форму сборных дивизионов на Матч звезд

НХЛ представила форму сборных четырех дивизионов, которые примут участие в Матче звезд лиги, который состоится 29 января в Лос-Анджелесе.

Тихоокеанский дивизион будет играть в черной форме, атлантический – в золотой, центральный – в фиолетовой, метрополитан – в белой.

На каждую форму были нанесены звезды, напоминающее формы Матча звезд НХЛ, которые проходили с 1989 по 1991 года. 10 звезд представляют собой 100-летнюю историю лиги.