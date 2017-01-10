Эксперт Пьер Лебрюн ответил на вопрос о том, кто ценнее для своей команды – вратарь «Монреаля» Кэри Прайс или форвард «Вашингтона» .

«Я удивлен, что это вообще обсуждается. Конечно, Прайс, в любое время дня и ночи. Посмотрите на выступления в последние три сезона, сравните те периоды, когда Кэри играл, и те, когда его не было в составе. Лучшего доказательства быть не может.

Овечкин – суперзвезда во всех смыслах. Но я никогда не откажусь от мнения, что крайние нападающие просто не влияют на игру в такой степени, как центрфорвард первого звена, ведущий защитник или топовый вратарь. Именно поэтому всегда буду ставить выше Овечкина. Точно так же Остон Мэттьюс, на мой взгляд, стоит выше . Но и Эрик Карлссон, и Брент Бернс, и Дрю Даути важнее Овечкина. И уж точно Прайс.

Вопрос можно было бы сформулировать интереснее: кто ценнее для – Овечкин, Джон Карлсон или Брэйден Холтби? Хм…» – сказал журналист.