Форвард молодежной сборной России Кирилл Капризов ответил на вопросы о чемпионате мира и тренере .

– Можно сказать, что Брагин – как второй отец для вас?

– На самом деле – да. Так и есть. Когда закончится срок действия контракта с в 2018 году, я обязательно позвоню Валерию Николаевичу, чтобы с ним посоветоваться, что делать дальше. Мы так решили.

– Брагин прямо сказал: «Капризов бить буллиты не умеет». Это правда?

– Если честно, у меня с буллитами в самом деле какая-то проблема. Надо много над этим работать. Валерий Николаевич сам мне говорил на всех сборах: «В этом компоненте, конечно, надо прибавлять». Даже сам не знаю, почему у меня с буллитами не все гладко.

– Перед турниром все говорили, что Капризов должен стать лидером сборной, вести команду за собой. Как считаете, справились с этой ролью?

– Скажу так – было очень интересно. Когда я ехал на турнир, то ждал, что за атмосфера там будет в Канаде? Раньше с этим не сталкивался. Все соперники подкалывают, тыкаются и врезаются. Старался не обращать на это внимание.

– Не ругались на вас матом по-русски?

– Нет, американцы мне что-то по-английски кричали.

– Поняли их?

– Язык маленько знаю. Но просто улыбался им в ответ. Вообще я не понимал, что они мне там говорят.

– Вы с партнером по «Салавату», шведом , не заключали пари перед матчем за бронзовые медали?

– Нет. Но он мне писал после матча, когда я сделал хет-трик: «Красава! Продолжай в том же духе», – сказал нападающий.