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    Кирилл Капризов: «В 2018 году обязательно позвоню Брагину, посоветуюсь, что делать дальше»

    Теги Салават Юлаев молодежная сборная России молодежная сборная США молодежная сборная Швеции молодежный чемпионат мира Валерий Брагин КХЛ Линус Умарк Кирилл Капризов

    Форвард молодежной сборной России Кирилл Капризов ответил на вопросы о чемпионате мира и тренере Валерии Брагине.

    – Можно сказать, что Брагин – как второй отец для вас?

    – На самом деле – да. Так и есть. Когда закончится срок действия контракта с «Салаватом» в 2018 году, я обязательно позвоню Валерию Николаевичу, чтобы с ним посоветоваться, что делать дальше. Мы так решили.

    – Брагин прямо сказал: «Капризов бить буллиты не умеет». Это правда?

    – Если честно, у меня с буллитами в самом деле какая-то проблема. Надо много над этим работать. Валерий Николаевич сам мне говорил на всех сборах: «В этом компоненте, конечно, надо прибавлять». Даже сам не знаю, почему у меня с буллитами не все гладко.

    – Перед турниром все говорили, что Капризов должен стать лидером сборной, вести команду за собой. Как считаете, справились с этой ролью?

    – Скажу так – было очень интересно. Когда я ехал на турнир, то ждал, что за атмосфера там будет в Канаде? Раньше с этим не сталкивался. Все соперники подкалывают, тыкаются и врезаются. Старался не обращать на это внимание.

    – Не ругались на вас матом по-русски?

    – Нет, американцы мне что-то по-английски кричали.

    – Поняли их?

    – Язык маленько знаю. Но просто улыбался им в ответ. Вообще я не понимал, что они мне там говорят.

    – Вы с партнером по «Салавату», шведом Линусом Умарком, не заключали пари перед матчем за бронзовые медали?

    – Нет. Но он мне писал после матча, когда я сделал хет-трик: «Красава! Продолжай в том же духе», – сказал нападающий.

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