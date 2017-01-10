подтвердила расторжение контракта между «Витязем» и нападающим .

При этом уточняется, что соглашение было расторгнуто по инициативе 18-летнего игрока, а подмосковный клуб сохранил на него спортивные права.

Ранее сообщалось, что после выздоровления Рубцов останется в Северной Америке и будет выступать в юниорской лиге Квебека.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Витязь» 15 матчей, не набрав ни одного очка, проводя на льду в среднем 6 минут.