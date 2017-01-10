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    КХЛ: «Контракт между «Витязем» и Рубцовым расторгнут по инициативе игрока»

    Теги Витязь переходы КХЛ Герман Рубцов

    КХЛ подтвердила расторжение контракта между «Витязем» и нападающим Германом Рубцовым.

    При этом уточняется, что соглашение было расторгнуто по инициативе 18-летнего игрока, а подмосковный клуб сохранил на него спортивные права.

    Ранее сообщалось, что после выздоровления Рубцов останется в Северной Америке и будет выступать в юниорской лиге Квебека.

    В нынешнем сезоне форвард провел за «Витязь» 15 матчей, не набрав ни одного очка, проводя на льду в среднем 6 минут.

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