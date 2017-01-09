«Витязь» расторг контракт с нападающим Германом Рубцовым, сообщает «Спорт-Экспресс».

Подмосковный клуб сохранил спортивные права 18-летнего форварда.

После выздоровления игрок останется в Северной Америке и будет выступать в юниорской лиге Квебека.

Ранее сообщалось, что Рубцов продолжит карьеру в «Шикутими».

В нынешнем сезоне Рубцов провел за «Витязь» 15 матчей, не набрав ни одного очка, проводя на льду в среднем 6 минут.