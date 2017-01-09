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    «Спорт-Экспресс»: «Витязь» расторг контракт с Рубцовым

    Теги Витязь юниорская лига Квебека КХЛ Шикутими Герман Рубцов

    «Витязь» расторг контракт с нападающим Германом Рубцовым, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Подмосковный клуб сохранил спортивные права 18-летнего форварда.

    После выздоровления игрок останется в Северной Америке и будет выступать в юниорской лиге Квебека.

    Ранее сообщалось, что Рубцов продолжит карьеру в «Шикутими».

    В нынешнем сезоне Рубцов провел за «Витязь» 15 матчей, не набрав ни одного очка, проводя на льду в среднем 6 минут.

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