«Спорт-Экспресс»: «Витязь» расторг контракт с Рубцовым
«Витязь» расторг контракт с нападающим Германом Рубцовым, сообщает «Спорт-Экспресс».
Подмосковный клуб сохранил спортивные права 18-летнего форварда.
После выздоровления игрок останется в Северной Америке и будет выступать в юниорской лиге Квебека.
Ранее сообщалось, что Рубцов продолжит карьеру в «Шикутими».
В нынешнем сезоне Рубцов провел за «Витязь» 15 матчей, не набрав ни одного очка, проводя на льду в среднем 6 минут.
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