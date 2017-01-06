Игорь Ларионов, агент форвард Наиля Якупова, высказался о нынешнем положении хоккеиста.

– Очень сложно, когда у руля стоит такой тренер, как . Он требует консервативности от игроков третьего-четвертого звена. Я говорил Наилю, что иногда простые действия, особенно в обороне, ведут к хорошим показателям. Не надо думать о том, ошибешься ты или нет, просто иногда нужно сыграть проще, и тогда получишь свой шанс.

Карьера хоккеиста всегда идет волнообразно. Даже у таких, как Малкина или Кросби, бывают спады. В этом плане Наиль поймал свою игру. Надеюсь, он получит доверие и шаг за шагом начнет двигаться в первые два звена.

– «Сент-Луис» – последний шанс Якупова зацепиться за ?

– Я так не считаю. Очень тяжело психологически для пацана пройти за пять лет через шесть-семь разных тренеров. Ведь каждый из них хочет от Наиля чего-то своего. Сейчас Якупов попал к тренеру старой формации, со схемами от обороны.

«Сент-Луис» всегда в плей-офф, борется за Кубок Стэнли. Веры терять не надо, нужно ждать шанс забраться в первые два звена и никому это место не отдавать. Характер у Якупова есть. Он сможет прорвать полосу невезения последних лет, – ответил Ларионов.