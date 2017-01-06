Игорь Ларионов, агент нападающего Андрея Локтионова, поделился мыслями о своем клиенте.

«Локтионов проделывает очень большую работу, которую не видно с первого взгляда. Рано или поздно эта отдача будет приносить свои плоды. Претензий по тому, что он делает на льду, вообще нет никаких. Команда выигрывает, это радует, но этот факт не так сильно заметен в списке лучших бомбардиров лиги.

Локтионов – один из тех, к кому возобновили интерес клубы , и это радует. Не буду спекулировать, но интерес есть. Тем более, Андрей летом будет свободным агентом, а в НХЛ появляется новый клуб – «Лас-Вегас». Это было бы неплохим вариантом для возобновления карьеры в НХЛ», – сказал агент.