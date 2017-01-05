Форвард молодежной сборной России Кирилл Капризов, автор гола в полуфинале МЧМ против США (3:4 Б), прокомментировал ситуацию с исполнением послематчевых буллитов.

«Неприятное поражение. Сравняли счет, но проиграли по буллитам. Ситуация с количеством буллитов? Нас предупредили, что их будет пять, но, видимо, кто-то из парней не услышал этого и выскочил.

Сегодня все старались выполнять тренерскую установку. Бились до конца, были единым кулаком до конца, думаю, по игре это было видно.

Самсонов – красавчик, держал нас в игре, а мы старались ловить на себя, подчищать. Сейчас нужно готовиться сыграть за медали», – сказал Капризов.

Молодежка проиграла Америке. Что случилось?

Почему в полуфинале МЧМ били 5 буллитов