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    Кирилл Капризов: «Нас предупреждали, что будет пять буллитов, но, видимо, кто-то не услышал»

    Теги молодежная сборная России молодежная сборная США молодежный чемпионат мира Кирилл Капризов

    Форвард молодежной сборной России Кирилл Капризов, автор гола в полуфинале МЧМ против США (3:4 Б), прокомментировал ситуацию с исполнением послематчевых буллитов.

    «Неприятное поражение. Сравняли счет, но проиграли по буллитам. Ситуация с количеством буллитов? Нас предупредили, что их будет пять, но, видимо, кто-то из парней не услышал этого и выскочил.

    Сегодня все старались выполнять тренерскую установку. Бились до конца, были единым кулаком до конца, думаю, по игре это было видно.

    Самсонов – красавчик, держал нас в игре, а мы старались ловить на себя, подчищать. Сейчас нужно готовиться сыграть за медали», – сказал Капризов.

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