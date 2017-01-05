Кирилл Капризов: «Нас предупреждали, что будет пять буллитов, но, видимо, кто-то не услышал»
Форвард молодежной сборной России Кирилл Капризов, автор гола в полуфинале МЧМ против США (3:4 Б), прокомментировал ситуацию с исполнением послематчевых буллитов.
«Неприятное поражение. Сравняли счет, но проиграли по буллитам. Ситуация с количеством буллитов? Нас предупредили, что их будет пять, но, видимо, кто-то из парней не услышал этого и выскочил.
Сегодня все старались выполнять тренерскую установку. Бились до конца, были единым кулаком до конца, думаю, по игре это было видно.
Самсонов – красавчик, держал нас в игре, а мы старались ловить на себя, подчищать. Сейчас нужно готовиться сыграть за медали», – сказал Капризов.
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