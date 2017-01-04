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    США U-20 – Россия U-20. Рубцов, Волков и Сухачев пропустят матч

    Теги молодежная сборная России молодежная сборная США молодежный чемпионат мира Данила Квартальнов Денис Гурьянов Кирилл Капризов Яков Тренин Сергей Зборовский Михаил Воробьев Михаил Сергачев Егор Рыков Михаил Сидоров Данил Юртайкин Кирилл Беляев Герман Рубцов Артем Волков 1997 Павел Карнаухов Егор Воронков Александр Полунин Вадим Кудако Григорий Дронов Кирилл Ураков Владислав Сухачев Денис Алексеев

    Стал известен состав молодежной сборной России на полуфинальный матч МЧМ-2017 против сборной США.

    Вратарь: Самсонов (Красоткин)

    Сидоров – Рыков; Капризов – Полунин – Воробьев

    Кудако – Сергачев; Квартальнов – Карнаухов – Гурьянов

    Зборовский – Воронков; Ураков – Беляев –Тренин

    Дронов; Алексеев – Юртайкин.

    Пропускают матч голкипер Владислав Сухачев, защитник Артем Волков и форвард Герман Рубцов.

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