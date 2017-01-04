США U-20 – Россия U-20. Рубцов, Волков и Сухачев пропустят матч
Стал известен состав молодежной сборной России на полуфинальный матч МЧМ-2017 против сборной США.
Вратарь: Самсонов (Красоткин)
Сидоров – Рыков; Капризов – Полунин – Воробьев
Кудако – Сергачев; Квартальнов – Карнаухов – Гурьянов
Зборовский – Воронков; Ураков – Беляев –Тренин
Дронов; Алексеев – Юртайкин.
Пропускают матч голкипер Владислав Сухачев, защитник Артем Волков и форвард Герман Рубцов.
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