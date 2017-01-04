Стал известен состав молодежной сборной России на полуфинальный матч МЧМ-2017 против сборной США.

Вратарь: Самсонов (Красоткин)

Сидоров – Рыков; – Полунин – Воробьев

Кудако – Сергачев; Квартальнов – Карнаухов –

Зборовский – Воронков; Ураков – Беляев –Тренин

Дронов; Алексеев – .

Пропускают матч голкипер Владислав Сухачев, защитник Артем Волков и форвард .