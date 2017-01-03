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    НХЛ. «Колорадо» может обменять Дюшена и Ландескуга на молодых защитников или проспектов

    Теги Колорадо НХЛ Мэтт Дюшен Габриэль Ландескуг Нэтан Маккиннон Эллиотт Фридман Микко Рантанен

    Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал, что «Колорадо» готов выслушать предложения по обмену форвардов Мэтта Дюшена и Габриэля Ландескуга.

    «Многие команды звонят и говорят: «Что вы хотите делать?». Как вы знаете, когда у команды трудности, другие команды не отправят вам спасательный жилет, они посылают вам наковальню.

    «Колорадо» говорит геменеджерам: «Не спрашивайте нас о Маккинноне и Рантанене», который был выбран в первом раунде драфта прошлого года.

    Что касается Дюшена или Ландескуга, то, как я понимаю, «Колорадо» отвечает другим командам, что не собирается отдавать этих ребят из-за паники. Но клуб из Денвера готов вас выслушать, если предложите хороших молодых защитников или проспектов», – заявил Фридман.

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