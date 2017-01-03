Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал, что «Колорадо» готов выслушать предложения по обмену форвардов Мэтта Дюшена и Габриэля Ландескуга.

«Многие команды звонят и говорят: «Что вы хотите делать?». Как вы знаете, когда у команды трудности, другие команды не отправят вам спасательный жилет, они посылают вам наковальню.

«Колорадо» говорит геменеджерам: «Не спрашивайте нас о Маккинноне и Рантанене», который был выбран в первом раунде драфта прошлого года.

Что касается Дюшена или Ландескуга, то, как я понимаю, «Колорадо» отвечает другим командам, что не собирается отдавать этих ребят из-за паники. Но клуб из Денвера готов вас выслушать, если предложите хороших молодых защитников или проспектов», – заявил Фридман.