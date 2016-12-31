Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мыслями в конце календарного года.

Функционер выделил состоявшееся 22 апреля в Казани заседание совета по спорту при президенте России, по итогам которого было поручено разработать и утвердить подпрограмму развития хоккея в стране на 2018-2020 годы.

«Это был пока единственный совет, на котором говорилось только про хоккей. Мы очень рады, что он состоялся. После 2018 года введем подпрограмму по развитию хоккейных регионов, что было одобрено на этом совете.

Это очень важно, это один из ключевых вопросов. Когда я шел в ФХР, то на том созыве я этого не смог сделать, а сейчас удалось этого добиться. Мы сейчас пишем, сколько нужно катков, центров, сколько катков для массового спорта», – дал комментарии Третьяк.

Функционер высказался насчет итогов Кубка мира. Сборная России на турнире дошла до полуфинала, где проиграла команде Канады (3:5).

«Некоторые скептики говорят, что мы слабее и детского хоккея у нас нет. Ну а что, в Финляндии и США, получается, тоже детского хоккея нет?

Просто по этому коммерческому турниру нельзя судить о развитии детского хоккея. Да, канадцы показали потрясающий хоккей. Мы где-то уступили, в большинстве не забили, есть свои минусы. Зато мы в меньшинстве не пропустили, увидели молодых игроков», – сказал Третьяк.

Сборные Финляндии и США на Кубке мира не вышли в плей-офф.