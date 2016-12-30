Нападающий «Вашингтона» и сборной США Ти Джей Оши высказался в пользу участия игроков из в олимпийском турнире.

«Я на сто процентов уверен, что мы должны участвовать. Это важно для хоккея.

Мы должны участвовать, учитывая на каком уровне находимся и как влияем на игру. Выступить на турнире, представить свою страну – это наша обязанность», – дал комментарии американец.