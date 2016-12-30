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    Ти Джей Оши: «Я на сто процентов уверен, что мы должны играть на Олимпиаде»

    Теги Вашингтон сборная США НХЛ Ти Джей Оши Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Нападающий «Вашингтона» и сборной США Ти Джей Оши высказался в пользу участия игроков из НХЛ в олимпийском турнире.

    «Я на сто процентов уверен, что мы должны участвовать. Это важно для хоккея.

    Мы должны участвовать, учитывая на каком уровне находимся и как влияем на игру. Выступить на турнире, представить свою страну – это наша обязанность», – дал комментарии американец.

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