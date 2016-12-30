НХЛ. Панарин – третий по набранным очкам в лиге за календарный 2016 год
Форвард «Чикаго» Артемий Панарин вошел в тройку самых результативных игроков НХЛ по итогам календарного 2016 года.
По данным Sportsnet Stats с 80 очками россиянин уступил только Сидни Кросби из «Питтсбурга» (100 очков) и одноклубнику Патрику Кэйну (85).
Также в топ-5 вошли Джо Торнтон из «Сан-Хосе» (80 очков) и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (78).
Вчера стало известно о том, что Панарин подписал с «Блэкхокс» новый двухлетний контракт на 12 млн долларов.
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