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    НХЛ. Панарин – третий по набранным очкам в лиге за календарный 2016 год

    Теги Чикаго Сидни Кросби Джо Торнтон НХЛ Патрик Кэйн Артемий Панарин Коннор Макдэвид

    Форвард «Чикаго» Артемий Панарин вошел в тройку самых результативных игроков НХЛ по итогам календарного 2016 года. 

    По данным Sportsnet Stats с 80 очками россиянин уступил только Сидни Кросби из «Питтсбурга» (100 очков) и одноклубнику Патрику Кэйну (85). 

    Также в топ-5 вошли Джо Торнтон из «Сан-Хосе» (80 очков) и Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (78). 

    Вчера стало известно о том, что Панарин подписал с «Блэкхокс» новый двухлетний контракт на 12 млн долларов. 

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