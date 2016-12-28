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    НХЛ. Прайс, Суббан, Кросби и Макдэвид лидируют в голосовании за капитанов матча всех звезд

    Теги Питтсбург Айлендерс Филадельфия Баффало Монреаль Бостон Вашингтон Флорида Нэшвилл Сент-Луис Чикаго Калгари Эдмонтон Сан-Хосе Лос-Анджелес Матч звезд НХЛ Яромир Ягр Сидни Кросби Патрис Бержерон Фил Кессел Александр Овечкин Ши Уэбер Брент Бернс Джо Торнтон Анже Копитар НХЛ Джонатан Тэйвс Патрик Кэйн Джон Таварес Владимир Тарасенко Уэйн Симмондс Пи Кей Суббан Виннипег Джон Годро Коннор Макдэвид Джек Айкел Патрик Лайне

    В НХЛ осталось меньше недели до завершения голосования болельщиков по выбору капитанов команд дивизионов на матче всех звезд.

    Лидерами дивизионов являются Кэри Прайс, Пи Кей Суббан, Сидни Кросби, Коннор Макдэвид.

    Атлантический: Прайс («Монреаль»), Ягр («Флорида»), Уэбер («Монреаль»), Бержерон («Бостон»), Айкел («Баффало»).

    Центральный: Суббан («Нэшвилл»), Кэйн («Чикаго»), Тэйвс («Чикаго»), Лайне («Виннипег»), Тарасенко («Сент-Луис»).

    Столичный: Кросби («Питтсбург»), Овечкин («Вашингтон»), Кессел («Питтсбург»), Симмондс («Филадельфия»), Таварес («Айлендерс»).

    Тихоокеанский: Макдэвид («Эдмонтон»), Бернс («Сан-Хосе»), Годро («Калгари»), Копитар («Лос-Анджелес»), Торнтон («Сан-Хосе»).

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