В осталось меньше недели до завершения голосования болельщиков по выбору капитанов команд дивизионов на матче всех звезд.

Лидерами дивизионов являются Кэри Прайс, Пи Кей Суббан, , Коннор Макдэвид.

Атлантический: Прайс («Монреаль»), Ягр («Флорида»), Уэбер («Монреаль»), Бержерон ( ), Айкел («Баффало»).

Центральный: Суббан («Нэшвилл»), Кэйн («Чикаго»), Тэйвс («Чикаго»), Лайне («Виннипег»), («Сент-Луис»).

Столичный: Кросби («Питтсбург»), («Вашингтон»), Кессел («Питтсбург»), Симмондс («Филадельфия»), Таварес ( ).

Тихоокеанский: Макдэвид («Эдмонтон»), Бернс ( ), Годро («Калгари»), Копитар («Лос-Анджелес»), Торнтон («Сан-Хосе»).