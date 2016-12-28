Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал достижение отметки в 800 очков в в матче с «Нью-Джерси» (5:2).

«Знаете, что такое 800 очков? Они говорят о том, что я уже стар, уже 10 лет играю в НХЛ (смеется). Вообще, это очень хорошая цифра. Но я по-прежнему чувствую себя голодным. Хочу набирать больше и больше. Моя ближайшая цель — может, 1000 очков в лиге. Для этого надо много пахать на тренировках и приносить пользу. Остальное приложится.

Символично ли, что набрал 800-е очко с паса Кросби? Да вы знаете, сколько пасов он мне отдал? Надо будет как-нибудь сесть и подсчитать, сколько очков я набрал благодаря Кросби. Пять сотен? Шесть? Семь? Многие его передачи приводят к голевым моментам. И я всегда знаю, что если в большинстве хорошо откроюсь, то Кросби всегда отдаст мне шайбу. Мы постоянно ищем друг друга глазами и не жадничаем.

Но дело не только в большинстве и не в одном Кросби. Когда мы на льду, то вся пятерка работает хорошо. И я благодарен всем ребятам из , кто помогает набирать мне очки, отдает отличные передачи. А я помогаю им», – сказал Малкин.