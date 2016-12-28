Валерий Брагин: «Латвия не такой уж и слабый соперник, но мы сыграли правильно»
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча МЧМ против Латвии (9:1).
– Все ребята отнеслись к сопернику серьезно. Прекрасно понимали, что сборная Латвия не такой уж и слабый соперник. Мы видели их встречу против США – они неплохо выглядели по организации. Но мы сыграли правильно.
– Вы изменили состав звеньев.
– И дальше буду это делать. Надо усиливать игру, искать сочетания.
– Рубцова наконец перевели в центр. Почему?
– Не устроили действия одного хоккеиста, и мы перевели Германа в центр.
– Была мысль перевести из первого звена Полунина?
– Нет, но мы с ним поговорили после игры с Канадой, все объяснили.
– Как вам голкипер Сухачев?
– Нормально.
– Но после той ошибки вы выглядели…
–… недовольным. Это конечно. Зачем народ смешить-то?
– У ваших хоккеистов были какие-то вопросы к арбитрам, хотя и небольшие. Что скажете?
– Да меня только одно удивило. Дважды игроки сборной Латвии брызгали снегом вратаря, а им не выписывали удаления. Хотя недавно на директорате сказали, что за это будут удалять.
– Сегодня довольны игрой в неравных составах?
– Конечно, давно уже не забивали так много. Но я все ждал, когда мы отойдем от нагрузок, появится легкость. И вот дождались, – сказал Брагин.
Молодежка, которая всех порадовала
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