Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча МЧМ против Латвии (9:1).

– Все ребята отнеслись к сопернику серьезно. Прекрасно понимали, что сборная Латвия не такой уж и слабый соперник. Мы видели их встречу против США – они неплохо выглядели по организации. Но мы сыграли правильно.

– Вы изменили состав звеньев.

– И дальше буду это делать. Надо усиливать игру, искать сочетания.

– Рубцова наконец перевели в центр. Почему?

– Не устроили действия одного хоккеиста, и мы перевели Германа в центр.

– Была мысль перевести из первого звена Полунина?

– Нет, но мы с ним поговорили после игры с Канадой, все объяснили.

– Как вам голкипер Сухачев?

– Нормально.

– Но после той ошибки вы выглядели…

–… недовольным. Это конечно. Зачем народ смешить-то?

– У ваших хоккеистов были какие-то вопросы к арбитрам, хотя и небольшие. Что скажете?

– Да меня только одно удивило. Дважды игроки сборной Латвии брызгали снегом вратаря, а им не выписывали удаления. Хотя недавно на директорате сказали, что за это будут удалять.

– Сегодня довольны игрой в неравных составах?

– Конечно, давно уже не забивали так много. Но я все ждал, когда мы отойдем от нагрузок, появится легкость. И вот дождались, – сказал Брагин.

Молодежка, которая всех порадовала