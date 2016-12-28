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    Валерий Брагин: «Латвия не такой уж и слабый соперник, но мы сыграли правильно»

    Теги молодежная сборная России молодежный чемпионат мира Валерий Брагин молодежная сборная Латвии

    Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги матча МЧМ против Латвии (9:1).

    – Все ребята отнеслись к сопернику серьезно. Прекрасно понимали, что сборная Латвия не такой уж и слабый соперник. Мы видели их встречу против США – они неплохо выглядели по организации. Но мы сыграли правильно.

    – Вы изменили состав звеньев.

    – И дальше буду это делать. Надо усиливать игру, искать сочетания.

    – Рубцова наконец перевели в центр. Почему?

    – Не устроили действия одного хоккеиста, и мы перевели Германа в центр.

    – Была мысль перевести из первого звена Полунина?

    – Нет, но мы с ним поговорили после игры с Канадой, все объяснили.

    – Как вам голкипер Сухачев?

    – Нормально.

    – Но после той ошибки вы выглядели…

    –… недовольным. Это конечно. Зачем народ смешить-то?

    – У ваших хоккеистов были какие-то вопросы к арбитрам, хотя и небольшие. Что скажете?

    – Да меня только одно удивило. Дважды игроки сборной Латвии брызгали снегом вратаря, а им не выписывали удаления. Хотя недавно на директорате сказали, что за это будут удалять.

    – Сегодня довольны игрой в неравных составах?

    – Конечно, давно уже не забивали так много. Но я все ждал, когда мы отойдем от нагрузок, появится легкость. И вот дождались, – сказал Брагин.

    Молодежка, которая всех порадовала

     

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