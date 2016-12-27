КХЛ назвала имена 12 игроков, которые примут участие в всех звезд в Уфе по решению лиги.

Дивизион Боброва: з Вячеслав Войнов ( ), н Джонатан Чичу («Слован»), н Франсис Паре («Медвешчак»)

Дивизион Тарасова: з Оскар Фантенберг («Сочи»), н Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), н Владимир Галузин ( )

Дивизион Харламова: н Никита Филатов («Лада»), н Данис Зарипов, н Ян Коварж (оба – Мг)

Дивизион Чернышева: з Ян Коларж («Амур»), н Найджел Доус ( ), н Чед Ро («Куньлунь Ред Стар»)

Напомним, что составы сборных четырех дивизионов будут дополнительно укомплектованы четырьмя лучшими игроками Кубка Вызова МХЛ, который состоится 15 января в рамках Недели Звезд Хоккея в Уфе.

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