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    Матч звезд КХЛ. Филатов, Зарипов и Ян Коварж – в списке 12 игроков, выбранных лигой

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    КХЛ назвала имена 12 игроков, которые примут участие в Матче всех звезд в Уфе по решению лиги. 

    Дивизион Боброва: з Вячеслав Войнов (СКА), н Джонатан Чичу («Слован»), н Франсис Паре («Медвешчак»)

    Дивизион Тарасова: з Оскар Фантенберг («Сочи»), н Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), н Владимир Галузин («Торпедо»)

    Дивизион Харламова: н Никита Филатов («Лада»), н Данис Зарипов, н Ян Коварж (оба – «Металлург» Мг)

    Дивизион Чернышева: з Ян Коларж («Амур»), н Найджел Доус («Барыс»), н Чед Ро («Куньлунь Ред Стар»)

    Напомним, что составы сборных четырех дивизионов будут дополнительно укомплектованы четырьмя лучшими игроками Кубка Вызова МХЛ, который состоится 15 января в рамках Недели Звезд Хоккея в Уфе.

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