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    МЧМ-2017. Капризов будет капитаном сборной России, Квартальнов и Рыков – ассистентами

    Теги молодежная сборная России молодежный чемпионат мира Данила Квартальнов Кирилл Капризов Егор Рыков

    Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным выбрал капитана команды и его ассистентов на МЧМ-2017 в Канаде.

    Капитаном россиян будет нападающий Кирилл Капризов. Форвард Данила Квартальнов и защитник Егор Рыков станут ассистентами капитана.

    «Это высокая честь и большая ответственность для меня. Приложу все усилия, чтобы проявить себя как настоящий капитан и лидер команды.

    Знаю, как молодежный чемпионат мира популярен в нашей стране и как много болельщиков будут не спать ночами и следить за играми.

    Чувствуем эту поддержку и будем стараться порадовать всех результатом и игрой», – сказал Капризов.

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