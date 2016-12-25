Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным выбрал капитана команды и его ассистентов на МЧМ-2017 в Канаде.

Капитаном россиян будет нападающий . Форвард Данила Квартальнов и защитник Егор Рыков станут ассистентами капитана.

«Это высокая честь и большая ответственность для меня. Приложу все усилия, чтобы проявить себя как настоящий капитан и лидер команды.

Знаю, как молодежный чемпионат мира популярен в нашей стране и как много болельщиков будут не спать ночами и следить за играми.

Чувствуем эту поддержку и будем стараться порадовать всех результатом и игрой», – сказал Капризов.