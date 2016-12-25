Форвард «Локомотива» Максим Тэлбот, ранее выступавший за «Питтсбург», ответил на вопросы о нападающем «Вашингтона» .

– Однажды вы сказали, что Овечкин – «мешок дерьма». Мол, вы встречались с ним, причем вас познакомил , и у вас осталось от него сплошь плохое впечатление. Он девушку у вас увел?

– Нет. Это старая история. Одним утром я сказал это шутливо на радио своим друзьям, не думая, что кто-то может это услышать. Но я встречался с ним после этого. Между нами все хорошо. Я не думаю, что на этом стоит акцентировать внимание. Но это в любом случае привлекло еще большее внимание к противостоянию с «Вашингтоном».

– Вы ненавидели друг друга?

– Ненависти не было, но противостояние было, и еще какое. Овечкин против Кросби – это же потрясающе. И мы же не раз встречались в плей-офф, там даже подогревать интерес не надо было, настолько это все было интересно, – сказал канадец.