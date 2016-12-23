«Авангард» подтвердил переход Меньшикова и приобрел Григорьева у «Адмирала»

подтвердил информацию о переходе защитника Виталия Меньшикова.

Омский клуб выменял хоккеиста у на денежную компенсацию.

Помимо Меньшикова, в «Авангард» перейдет защитник Михаил Григорьев из .

Владивостокский клуб также получит за хоккеиста денежную компенсацию.

Статистику Меньшикова можно посмотреть здесь, а Григорьева – здесь.