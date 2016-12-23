«Авангард» подтвердил переход Меньшикова и приобрел Григорьева у «Адмирала»
«Авангард» подтвердил информацию о переходе защитника Виталия Меньшикова.
Омский клуб выменял хоккеиста у «Сибири» на денежную компенсацию.
Помимо Меньшикова, в «Авангард» перейдет защитник Михаил Григорьев из «Адмирала».
Владивостокский клуб также получит за хоккеиста денежную компенсацию.
Статистику Меньшикова можно посмотреть здесь, а Григорьева – здесь.
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