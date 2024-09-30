Авария гандбольного автобуса после матча: игроки помогали болельщикам выбраться из огня

Накануне автобус с болельщиками гандбольного клуба «Виктор» попал в аварию .

Фанаты возвращались в Ставрополь из Краснодара, где «Виктор» уступил СКИФу – 29:30. Пока известно о 17 пострадавших, водитель грузовика, с которым столкнулся автобус, погиб.

Вот все подробности.

«Никто не уехал, все помогали болельщикам выбраться»

● После выездного матча болельщики «Виктора» возвращались домой на трех автобусах. Один из них в станице Старокорсунская на большой скорости столкнулся с фурой, которая вылетела на встречную полосу. Предварительно, в аварии виноват водитель грузовика, который принадлежал торговой сети «Магнит». Он погиб на месте.

● После аварии автобус загорелся. Внутри него на тот момент находились 49 человек, в том числе дети.

«На встречную полосу выехал грузовик. Водитель нашего автобуса постарался увернуться, но удар случился все‑таки. Автобус сразу загорелся, мы начали выбивать стекла и выбираться через окна», – рассказал один из пассажиров автобуса Геннадий.

«Виктор» сделал заявление, что погибших среди пассажиров автобуса нет. Трое пострадавших остаются в больнице, угрозы их жизни нет – это информация РИА от Госавтоинспекция Кубани.

● Вот что рассказал «Матч ТВ» об аварии вратарь клуба «Виктор» Антон Заболотский :

«Мы ехали последним автобусом в колонне, ДТП произошло не на наших глазах. Когда подъехали, остановились метрах в 300 до аварии, всей командой побежали помогать.

Пока оказались рядом с автобусом, пожарные уже тушили пожар. Пробрались к болельщикам, узнавали, как состояние у людей. Один из очевидцев сказал, что залезал в автобус, проверял, что никого там нет. Дальше мы помогали медикам, пострадавших грузили в кареты скорой помощи. Медики – молодцы, достаточно быстро, в течение часа полутора отвезли всех пострадавших.

Когда мы убедились, что всем оказана помощь, собрали болельщиков и рассадили их в оставшиеся автобусы. Сейчас мы еще в дороге домой, завтра у команды выходной».

● Директор «Виктора» Иван Фиев обещал, что клуб окажет помощь пострадавшим в аварии болельщикам:

«Наш клуб – одна большая семья, команда ехала следом на другом автобусе, и никто не уехал, все помогали болельщикам. Сотрудник медиаслужбы был в автобусе. Его отправили в больницу. У него либо вывих плеча, либо перелом. Надеюсь, что для наших болельщиков все обойдется без тяжких последствий, со всеми всё будет в порядке. Со стороны клуба окажем всю необходимую помощь».

А вот заявление клуба по ситуации с автобусом.

«На сегодняшний матч в Краснодар из Ставрополя отправились четыре автобуса: один с командой и три – с болельщиками «Виктора». Один из автобусов, выехав вечером в обратный путь, попал в ДТП в станице Старокорсунская, столкнувшись с фурой.

Сообщаем, что среди пассажиров автобуса, к счастью, погибших нет. По поручению правительства Краснодарского края, предпринимаются все меры для оказания необходимой помощи нескольким пострадавшим.

Спасибо всем за участие и поддержку».

Фото: ГК «Виктор» ; Пресс-служба МЧС РФ