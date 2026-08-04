У Мауро Икарди и после расставания с Вандой Нарой все по-прежнему: аргентинец проводит больше времени в интернете, чем на поле.

Игрок опубликовал фото, добавив себе пару лишних килограммов. Подписал: «Вот как тебя хотят видеть хейтеры».

Затем последовала минутка самолюбования: «Как на самом деле выглядит тот, кого критикуют. Что за причесон!»

На случай, если посты посмотрит бывшая, упомянул нынешнюю возлюбленную: «Вот же мне повезло: моя многогранная девушка даже научилась красить мне волосы. Люблю тебя, Мария».

С личной жизнью драматичного аргентинца все ясно, а что там с футболом? Летом 33-летний нападающий покинул «Галатасарай» в статусе свободного агента.

Турецкие и латиноамериканские СМИ сообщали, что игрок был предложен «Бешикташу», хотя такой трансфер представить трудно. Как пишет La Gazzetta dello Sport, Мауро может вернуться в Серию А.