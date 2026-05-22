Помните Хамеса Родригеса в 2014 году? Лучший бомбардир чемпионата мира, премия Пушкаша, переход в «Мадрид» – все говорило о том, что колумбиец вырастет в одного из самых успешных игроков поколения.

Закрепиться в основе при Зидане у вингера не вышло. Дальше – аренда в «Баварии», блеклое возвращение в «Мадрид», последующее скитание по разным клубам и лигам. Стать великим у Хамеса так и не получилось, но почему? Возможно, дело в отношении игрока к профессии.

В новой документалке о Родригесе от Netflix футболист рассказывает, как относился к тренировкам в Мюнхене:

«В мой первый год в «Баварии» мне повезло, что Карло Анчелотти и Юпп Хайнкес говорили по-испански. А на второй год пришел Ковач. У каждого тренера есть свои любимчики, я точно не был одним из них. Он хотел, чтобы игроки после тренировки еще 30 минут проводили на велотренажерах. Я спрашивал его: «Для чего мне такие тренировки? Я на Тур де Франс собираюсь что ли? Я футболист».

Колумбиец признался, что у него были сложности с изучением немецкого: «Я не выносил эти уроки, на них я вечно засыпал. Я так и сказал Ковачу: «Я не хочу учиться».

В «Баварии» изучение немецкого является обязательным условием , прописанным в контракте легионеров. За пропуск уроков и отсутствие видимого результата клуб имеет право штрафовать игроков. За учебником, среди прочих, сидели Хаби Алонсо и Тиаго Алькантара, а сейчас усердно изучает язык и Харри Кейн.

Болельщики после слов Хамеса соглашаются: одного таланта очень редко бывает достаточно для попадания на вершину.

