Погба вышел в старте впервые за 3 года. Отыграл 58 минут

Поль Погба вышел в стартовом составе «Монако» на матч с «Мецем» в 32-м туре Лиги 1. В общей сложности чемпион мира не появлялся на поле с первых минут 1084 дня. В последний раз Погба начинал встречу в старте, еще будучи игроком «Ювентуса», – в мая 2023-го против «Кремонезе».

На важный матч Поль вышел сосредоточенным.

Поль провел на поле 58 минут, результативными действиями не отметился. До встречи с «Мецем» француз в текущем сезоне провел всего 57 минут во всех турнирах – принял участие в шести матчах «Монако».

«Монако» добыл победу 2:1, оба гола монегаски забили после замены Погба. Победный мяч Ансу Фати забил уже в добавленное к матчу время.