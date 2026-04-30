😲 «Надеюсь, мой сын станет врачом или юристом». Эндрик считает футбол «не лучшим местом» – фанаты разнесли бразильца в комментариях
Нападающий мадридского «Реала» Эндрик, выступающий на правах аренды в «Лионе», признался, что не считает футбол работой мечты.
«Футбол – это не лучшее место. Надеюсь, мой сын станет врачом, юристом или кем-то еще», – сказал Эндрик.
Бразильца моментально разнесли в комментариях.
💭 «Наверное, он пережил много неприятных вещей, раз в таком возрасте так рассуждает».
💭 «Он так говорит, будто его призвали на войну».
💭 «А потом ты поймешь, что такое деньги».
💭 «Реал» сломал парня».
💭 «Так смени профессию, еще не поздно».
💭 «Как смешно это слышать от футболиста-миллионера».
💭 «Не понимаю его».