😲 «Надеюсь, мой сын станет врачом или юристом». Эндрик считает футбол «не лучшим местом» – фанаты разнесли бразильца в комментариях

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик, выступающий на правах аренды в «Лионе», признался, что не считает футбол работой мечты.

«Футбол – это не лучшее место. Надеюсь, мой сын станет врачом, юристом или кем-то еще», – сказал Эндрик.

Бразильца моментально разнесли в комментариях.

💭 «Наверное, он пережил много неприятных вещей, раз в таком возрасте так рассуждает».

💭 «Он так говорит, будто его призвали на войну».

💭 «А потом ты поймешь, что такое деньги».

💭 «Реал» сломал парня».

💭 «Так смени профессию, еще не поздно».

💭 «Как смешно это слышать от футболиста-миллионера».

💭 «Не понимаю его».