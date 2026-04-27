Гвардиола что-то очень яростно объяснял Рейндерсу после гола Доку – настолько, что аж страшно 🫣
«Манчестер Сити» одержал тяжелую волевую победу в полуфинале Кубка Англии против «Саутгемптона».
«Горожане» отыгрались только на 82-й минуте – голевой пас на счету Рейндерса. Но радость Пепа Гвардиолы была недолгой, он подозвал Тиджани к себе и очень упорно ему что-то объяснял. А может ругал?
Кто понял?
По разному можно относится к нему - но он горит игрой, своей работой, это нельзя не оценить и не уважать.
С возрастом, он какими-то моментами, все больше и больше напоминает Моуриньо:
они живут игрой.
Шапо!