Гол, который изменил вашу жизнь. Ваше самое яркое спортивное воспоминание – шанс выиграть 100 000 рублей
Большой конкурс.
Премия Трибуны 2025/26 стартовала. А вместе с ней и номинация, ради которой стоит отложить все дела и написать новый материал.
Мы ищем «Лучший новый текст на Трибуне» – его автор получит 100 000 рублей. Условия участия просты: до 15 мая опубликуете на сайте материал, который раньше нигде не выходил.
Как участвовать?
Это очень просто:
1. Зарегистрируйтесь на Спортсе’’ (если еще нет аккаунта);
2. С 21 апреля по 15 мая опубликуйте пост с любой темой о спорте;
3. Добавьте тег «Премия Трибуны», чтобы мы вас заметили.
Поучаствовать может каждый: и опытные авторы, и новички, и эксперты – главное, чтобы в голове созрела идея интересного текста.
Что и кому подарим?
Главный приз – 100 000 рублей!
До 19 мая мы выберем 10 лучших текстов, после чего стартует пользовательское голосование – оно определит пятерку финалистов.
Главного победителя выберут пользователи, эксперты и финалисты – все вместе оценим оригинальность, глубину, искренность и качество текста.
Итоговые результаты объявим 11 июня.
Про что писать?
Если пока не можете определиться с темой, вот несколько рабочих вариантов – берите любой или оттолкнитесь от них, чтобы придумать что-то свое:
История на стыке спорта и поп-культуры. Хотите еще раз рассказать, почему фильм «Гол» – лучшее кино про футбол? Или может мы неправильно поняли «Космический Джем»? Такое очень заходит. Недавно на Трибуне хитом уже стал тактический разбор футбольного матча из «Смешариков».
Интересный факт, о котором мало кто знает. Он тоже может быть на стыке спорта и культуры, географии, истории. Например, что зеленая форма сборной Германии – это дань уважения ирландцам, которые первыми сыграли против немцев после Второй мировой. А у хоккейного «Монреаля» на форме пишут LNH вместо NHL.
Деталь, которую заметили только вы. Это может быть и удивительный статистический факт, и какая-нибудь тактическая придумка Пепа Гвардиолы, которая принесет его команде очередное чемпионство. Вдохновиться можно еженедельными тактическими дайджестами от авторов Спортса’’ или, например, таким постом про крутость Никиты Кучерова.
Яркая история из вашей биографии. Присутствовали на важнейшем матче в истории своей любимой команды? Игра какого игрока навсегда запала в ваше сердце и почему? А может быть, спорт как-то повлиял на всю вашу семью? Это ваш уникальный опыт, никто другой эту историю не напишет. Стать звездой Трибуны можно даже с рассказом о футболке «Амкара»!
Ностальгия. Какой момент в истории спорта вы бы изменили? У каждого болельщика есть шрам на сердце: штанга в финале, незасчитанный гол, травма лидера перед решающей игрой. Вспомните эти моменты: что пошло не так? А как выглядела бы альтернативная ветка реальности, если бы вы могли отмотать время назад? Для примера – потрясающий рассказ про тот самый пенальти Роберто Баджо.
И помните: это только подсказки. Мы не ставим вас в рамки этих примеров. Ваша тема может быть абсолютно любой. Хотите написать философское эссе о природе спортивного фанатизма? Вперед. Разобрать психологию вратаря, который пропустил решающий гол? Отлично. Сравнить подготовку биатлонистов с буднями шахматистов? Звучит интересно!
Никогда не публиковались на Трибуне? Не стесняйтесь!
Если внутри вас разъедает мысль «я никогда не писал, куда мне участвовать» – откиньте ее. Эта номинация создана не для регалий и не для подсчета подписчиков. Победить может абсолютно любая история, любой пост.
Мы оцениваем не резюме автора, а суть материала. Его искренность, глубину, попадание в нерв. Трибуна – это место, где дебютанты не раз становились звездами. Мы ждем новичков и всегда готовы их поддерживать. Не бойтесь – просто пишите.
Важный лайфхак: вы можете выпустить несколько постов – не ограничивайтесь одним! Пробуйте разные темы и форматы. Чем больше ваших историй, тем выше вероятность, что одна из них запомнится. Мы рады каждому тексту.
Если будут вопросы, можете задать их в нашем чате авторов Трибуны. Присоединяйтесь, будем на связи!
По этой ссылке – краткий курс, который поможет вам правильно оформлять посты на Трибуне
Удачи!
Фото: Gettyimages/Minas Panagiotakis, Henri Szwarc
https://www.sports.ru/football/blogs/3366402.html
#ПремияТрибуны