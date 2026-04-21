Привет от бывших! Любопытная подборка фото Гарначо от «МЮ»

История Алехандро Гарначо и «Манчестер Юнайтед» закончилась не на веселой ноте. Аргентинец покинул клуб, находясь в конфликте с тренером и болельщиками, которые уверены, что именно вингер сливал прессе составы «дьяволов».

Новая встреча Гарначо с манкунианцами состоялась в рамках 33-го тура Премьер-лиги. «Челси» уступил гостям из Манчестера со счетом 0:1, единственный гол забил Матеус Кунья. Гарначо экстренно заменил травмированного Эстевао на старте первого тайма и оставался на поле до финального свистка.

«Ман Юнайтед» в соцсетях продолжает смаковать победу над «Челси». Клуб опубликовал подборку из трех фотографий с матча. По чистой случайности на двух картинках изображен страдающий Гарначо, на третьем кадре запечатлен Лиам Делап.

В комментариях – восторженные фанаты:

💭 «Делап пытается понять, каким образом он влип в эти семейные разборки».

💭 «Этот пост высмеивает Гарначо, я просто не могу это доказать».

💭 «Админ добавил фото с Делапом, чтобы мы не заметили, что он собрал пост про Гарначо».

А ведь недавно Алехандро в «ТикТоке» удалил все видео с «Челси», на страничке остались только ролики его времен в «Ман Юнайтед».

Как пишет talkSPORT, аргентинец не оправдал ожиданий «Челси», поэтому клуб думает над его продажей.