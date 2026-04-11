🔥 «Именно по таким «мертвым» цифрам сегодня оценивают игроков». Экс-хавбек «Пэлас» Болази раскритиковал стиль «Арсенала»

«Арсенал» продолжает испытывать нервы фанатов (если они есть). Но берем шире! Доминация Микеля Артеты доконала даже самих игроков. Помните Янника Болази и его несколько ярких сезонов в «Кристал Пэлас»?

А речь и не о них. Просто хавбек не удержался уколоть «Арсенал» в соцсетях.

«Самое странное в современном футболе – это то, что Райя делает больше передач, чем Деклан Райс или Cубименди, то есть игроки с наименьшими атакующими способностями, которые чаще касаются мяча и отдают передачи.

Конечно, процент точных передач будет 95%, если ты всегда возвращаешь назад или отдаешь в сторону – точно так же, как фланговые игроки, которые не теряют мяч, потому что не пытаются обыграть защитников. Безопасность превыше всего.

Дело в том, что Райя стал словно центром игры «Арсенала». Когда твои защитники касаются мяча чаще, чем любой из нападающих – это серьезная проблема. Именно за такие «мертвые» статистические показатели сегодня оценивают игроков», – написал Болази.