Трибуны «Камп Ноу» оскорбляли защитника «Эспаньола» в матче с «Барсой» – диктор обратился с просьбой прекратить 😳

Каталонское дерби реже создает интригу на поле, но зато в среде фанатов напряжения с избытком. Даже слишком.

Волна скандалов с мадридскими фанатами перетекла в стан принципиальных соперников. Фаны «Барсы» решили помочь команде в матче с «Эспаньолом» и попытались вывести из себя Омара Эль-Хилали.

Все настолько серьезно, что диктор обратился к трибунам с требованием прекратить оскорбления в адрес марокканского защитника.

Но, возможно, есть и еще одна причина. Эль-Хилали на днях сказал:

«Я всегда считал, что Испания не расистская страна. По крайней мере, по моему личному опыту и моей семьи – это не так. Кто-то скажет, что да, были отдельные случаи, кто-то – что нет. Но, как я уже говорил, таких людей очень мало.

Они есть в каждой стране, к сожалению, в мире есть плохие люди – и в вопросах расизма, и в других вещах. Но нельзя обобщать и судить о целой стране с таким количеством людей и таким количеством хороших людей по поступкам нескольких – это было бы неправильно. Именно так я считаю».