У «Барсы» проблемы из-за фанатов. Разбили окна автобуса «Атлетико»

Вряд ли кто-то думал, что пятая встреча «Барсы» и «Атлетико» в сезоне пройдет спокойно. Атмосфера накалилась еще до матча на улицах столицы Каталонии: фанаты «Барсы» закидали камнями автобус «Атлетико» возле «Камп Ноу».

Как сообщает Radio Marca, несмотря на усиленные меры безопасности возле арены, болельщики прорвали оцепление. В «Атлетико» подтвердили факт нападения на командный автобус, были разбиты окна, по салону разлетелись осколки. К счастью, никто из штаба Диего Симеоне и его подопечных не пострадал.

«Атлетико» в своих соцсетях иронизирует над инцидентом: «Мы тоже видели обратную сторону Луны, НАСА».

Каталонцам как минимум придется возместить пострадавшей стороне материальный ущерб, пишет Mundo Deportivo. Клубу также грозят санкции от УЕФА. В регламенте организации четко указано, что принимающие клубы или национальные федерации ответственны за безопасность и порядок как на самом стадионе, так и в его окрестностях до, во время и после матча.

Принимающая сторона несет ответственность за любые инциденты. Клуб подвергнется санкциям, если не сможет доказать, что не проявили халатности при организации игры. Из-за поведения фанатов «Барса» с огромной вероятностью получит штраф, делает вывод MD.

На поле у «блауграны» тоже есть трудности. Встреча на «Камп Ноу» завершилась поражением 0:2, каталонцам вновь придется пытаться устроить ремонтаду в матче с «Атлетико».