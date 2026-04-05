😱 После такого он забудет о «паненке» – игрок «Расинга» не попал по воротам с пенальти, соперники отнеслись предельно жестоко 😈

Футболисты «Индепендьенте» выкрутили беспощадность до максимума.

В домашнем дерби с «Расингом» им довелось пережить пенальти в свои ворота. Первый тайм, счет ничейный – неприятно.

Но пижон по имени Адриано Мартинес решил, что стоит исполнить «паненку». Следующую минуту ему лучше вычеркнуть из памяти.

Соперники начали его благодарить. Особенно вратарь.

В итоге хозяева победили 1:0.