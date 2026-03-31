«Баварии» осталось забить пять голов, чтобы побить собственный рекорд по наибольшему количеству мячей за один сезон Бундеслиги. В сезоне-1971/72 мюнхенцы за одну кампанию отличились в чемпионате 101 раз.

Помимо Харри Кейна значимую роль в обеспечении такой результативности сыграл дуэт Луиса Диаса и Майкла Олисе. Статистические порталы сравнивают связку колумбийца и француза с легендарным Роббери.

Майкл с Лучо уже обошли лучшую кампанию Роббена и Рибери в чемпионате страны. В сезоне-2011/12 Роббери набрали 41 балл по «гол+пас», Диас и Олисе в этом сезоне уже добрались до отметки в 54 голевых действия.

Для Арьена сезон-2011/12 не стал самым лучшим в «Баварии». Из-за травм он отыграл лишь 1 674 минуты, за которые успел сделать 17 голевых действий. А для Франка та кампания стала самой результативной в составе Рекордмайстера – 24 по «гол+пас» в Бундеслиге.

Сколько еще ждать результативных действий от нынешнего дуэта мюнхенцев?