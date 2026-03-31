«Ночь я провел в тюрьме». Глухой фанат прорвался на поле к Мбаппе – игрок отбивал его у охраны

Килиан Мбаппе провел 13 минут в товарищеском матче против сборной Колумбии, Франция победила со счетом 3:1.

Поклонник звезды «Мадрида» дождался, когда Дидье Дешам выпустит капитана, и рванул на поле. За парнем помчалась охрана. Едва болельщик добрался до кумира, его скрутили секьюрити.

Мбаппе пытался отбить молодого человека у охранников.

Охрана Килиана услышала. Фанат сфотографировался с французом и даже получил автограф – потом все равно был вынужден покинуть поле в сопровождении громил. Через сутки молодой человек вышел на связь:

«Я делюсь фотографиями с опозданием, потому что прошлую ночь провел в тюрьме. Обошлось без серьезных проблем, так что беспокоиться не о чем. Я мечтал о встрече с моим кумиром Килианом Мбаппе, эта мечта осуществилась. То, что это произошло, было совершенно невероятно, особенно для меня как для глухого человека».

Красивая история? 

