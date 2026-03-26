Невеш отметил день рождения в стиле «Острых козырьков». Игроку стукнуло 29

Эпидемия «Острых козырьков» накрыла футбол. «Атлетико» для рекламной кампании нового сезона сериала превратил «Метрополитано» в Бирмингем , а своих игроков – в членом банды Томаса Шелби.

Рубен Невеш тоже остался в восторге от эстетики криминального Бирмингема. Игрок «Аль-Хилаля» отметил свой 29-й день рождения в антураже «Острых козырьков»: гости в тематических костюмах собрались в колоритной таверне, для публики выступил популярный португальский музыкант Диогу Писарра.

