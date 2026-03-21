«Опять гребаный канкан!» «Унион» весело провел репортаж с матча против «Баварии»

«Униону» на «Альянц Арене» пришлось четыре раза послушать знаменитый канкан. «Бавария» разгромила соперника со счетом 4:0 в 27-м туре Бундеслиги.

Две недели поклонников футбола в соцсетях развлекал «Байер» – «фармацевты» креативно подошли к противостоянию с «Арсеналом» в Лиге чемпионов. «Унион», похоже, решил не отставать от соотечественников, у «железных» получился честный и эмоциональный репортаж с матча в Мюнхене.

Админ англоязычного аккаунта клуба в X начал с подкола названия арены Рекордмайстера: «Погнали! Солнце светит, наши фанаты кричат. Именно за этим мы выступаем в Бундеслиге. Матч стартует на (существует много страховых компаний) Арене».

Затем «железные» сообщили, что неплохо держатся под прессингом, и подкололи за промах звездочку «Баварии»: «К этому моменту самый большой шанс на гол был у Леннарта Карла, но он каким-то образом попал в штангу».

Фанат, предложивший столичному клубу поддержать игрока сборной, получил ответ: «Не, спасибо, нам и так хорошо :)».

На первый гол отреагировали спокойно: «Ну, это читалось. Олисе». Второй мяч встретили эмоционально: «Гнабри. Опять гребаный канкан».

Во втором тайме «Унион» расстроил лучший бомбардир лиги: «Неа. 3:0. Кейн».

Поддержали протест фанатов «Баварии» относительно реформы в чемпионате и отметили: «Послание хорошее. Что касается канкана, да неважно… Больше не о чем доложить».

О дубле Сержа Гнабри сообщили сдержано, зато шутили при счете 0:4: «Единственной командой, которая смогла в Бундеслиге победить, уступая 0:4, была, эх, «Бавария» – в «матче столетия» против «Бохума» в 1976-м. 50 лет назад, а может, пришло время поменяться ролями, а?»

Отыграться у подопечных Баумгарта не вышло. А за самоиронию «железным» – респект.