Самые недооцененные футболисты современности. Тут Вальверде соседствует с Магуайром и Хусановым

В трех последних матчах «Мадрида» Федерико Вальверде забил пять мячей. Его хет-трик за тайм с «Манчестер Сити», возможно, обеспечил «королевскому клубу» выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

После победы над «горожанами» Трент Александер-Арнолд говорил о партнере:

«Он, несомненно, самый недооцененный футболист на планете. Когда играешь с ним, понимаешь, как много он дает команде: он покрывает каждый сантиметр газона, он выкладывается полностью. Он всегда рядом, никогда нас не подводит. Может, сейчас люди начнут говорить об этом, но он уже много лет входит в число лучших полузащитников мира».

Лестные слова Трента об одноклубнике заставили издание The Athletic задуматься над недооцененными игроками в современном футболе. Редакция составила список спортсменов, чьи достижения на поле не всегда оцениваются по достоинству.

В список, конечно, вошел и Вальверде. Компанию уругвайцу среди прочих составили Харри Магуайр, сразу три представителя «Баварии», Абдукодир Хусанов и Джордан Пикфорд – единственный вратарь в перечне.

Самые недооцененные футболисты современности по версии The Athletic

Журналисты составили не рейтинг, а лишь перечень футболистов. Читателям предложили выбрать своих кандидатов на роль самых недооцененных игроков современности.

Кого к списку добавили бы вы? Может, кого-то, напротив, стоит вычеркнуть?