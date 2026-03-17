1 мин.
7

Самые недооцененные футболисты современности. Тут Вальверде соседствует с Магуайром и Хусановым

В трех последних матчах «Мадрида» Федерико Вальверде забил пять мячей. Его хет-трик за тайм с «Манчестер Сити», возможно, обеспечил «королевскому клубу» выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

После победы над «горожанами» Трент Александер-Арнолд говорил о партнере:

«Он, несомненно, самый недооцененный футболист на планете. Когда играешь с ним, понимаешь, как много он дает команде: он покрывает каждый сантиметр газона, он выкладывается полностью. Он всегда рядом, никогда нас не подводит. Может, сейчас люди начнут говорить об этом, но он уже много лет входит в число лучших полузащитников мира».

Лестные слова Трента об одноклубнике заставили издание The Athletic задуматься над недооцененными игроками в современном футболе. Редакция составила список спортсменов, чьи достижения на поле не всегда оцениваются по достоинству.

В список, конечно, вошел и Вальверде. Компанию уругвайцу среди прочих составили Харри Магуайр, сразу три представителя «Баварии», Абдукодир Хусанов и Джордан Пикфорд – единственный вратарь в перечне. 

Самые недооцененные футболисты современности по версии The Athletic

Журналисты составили не рейтинг, а лишь перечень футболистов. Читателям предложили выбрать своих кандидатов на роль самых недооцененных игроков современности.

Кого к списку добавили бы вы? Может, кого-то, напротив, стоит вычеркнуть?

logoТрент Александер-Арнолд
logoАбдукодир Хусанов
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
logoБавария
logoЭвертон
logoБарселона
logoЭрик Гарсия
logoМанчестер Юнайтед
logoФедерико Вальверде
logoХарри Магуайр
logoБернарду Силва
logoПСЖ
logoНаполи
logoСассуоло
logoНьюкасл
logoБрентфорд
logoВиктор Осимхен
logoДжордан Пикфорд
logoМайкл Олисе
logoХарри Кейн
logoАлександар Павлович
logoАрсенал
Клубы